E' rinato De Ketelaere, l'Atalanta supera 2-0 il Sassuolo: traversa e gol per il belga

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta passa al Mapei Stadium, battuto 2-0 il Sassuolo e Atalanta. Nel primo tempo la squadra di Dionisi ha retto, alla banda del Gasp è mancata soltanto la lucidità per sbloccare la partita. Inizio pimpante per le due squadre, le oportunità non sono mancate: se il destro di De Roon è stato sganciato più per evitare la ripartenza, quello di Laurienté ha costretto Musso all'intervento in calcio d'angolo. L'Atalanta ha poi alzato il proprio baricentro, due le occasioni per gli uomini di Gian Piero Gasperini (in tribuna a causa della squalifica di un turno): è stato Erlic a cancellare prima il tiro di prima intenzione di Koopmeiners concretizzatosi sugli sviluppi di un corner poi a stoppare Lookman sul suggerimento dalla destra di Zappacosta.

La seconda parte del primo tempo è stato sostanzialmente gestita dagli orobici, col Sassuolo in difficoltà nella costruzione della manovra. Zapata ha avuto due occasioni per far male ai padroni di casa, il colombiano però non ha avuto la concretezza per trovare la prima rete stagionale. Ci ha provato Lookman ad accendere la luce, ma il risultato non è cambiato nemmeno sulla frustata nel finale di Henrique: 0-0 tra Sassuolo e Atalanta al termine della prima frazione.

Nella ripresa ha fatto il suo esordio in maglia nerazzurro l'ex Milan De Ketelaere, che al 64' ha centrato la traversa con un tiro a giro. 20' più tardi proprio il belga porta avanti gli orobici con il primo gol in Serie A. Cross di Ruggeri dalla sinistra e colpo di testa, Consigli ha provato a salvare sulla linea ma la rete è stata confermata dalla goal line technology. Nel recupero l'Atalanta ha trovato il 2-0 con l'ex Zortea con un destro potente imprendibile per Consigli.