"E' solo l'inizio... ora tutti ad Ibiza!", il discorso di Fabregas negli spogliatoi per il Como in A

esc Fabregas è uno dei principali volti nella stagione del Como, che ieri ha conquistato la promozione in Serie A e sogna in grande

Cesc Fabregas è uno dei principali volti nella stagione del Como, che ieri ha conquistato la promozione in Serie A e sogna in grande per la prossima stagione. Ex giocatore, socio, allenatore finché ha potuto farlo in deroga, oggi ufficialmente vice di Roberts in attesa della prossima stagione, Fabregas dopo il pareggio casalingo contro il Cosenza che ha chiuso il campionato, ha tenuto un discorso alla squadra, tra goliardia e obiettivi per il ritorno nel massimo campionato:

"Prima di tutto complimenti perché abbiamo fatto una stagione veramente da campioni. Lo so che non abbiamo finito nella maniera che avremmo voluto, vincendo anche l'ultima partita. Domani (oggi, ndr) allenamento alle 10. Però, una cosa che volevo dire prima di andare ad abbracciare i tifosi: grazie. Però prendete forza, perché questo anno non è niente. È solo riscaldamento: l'anno prossimo, più efficienza, più lavoro. E poi come ho promesso che vi pagavo il viaggio: tutti a Ibiza". Da lì, la festa della squadra lariana che nella prossima stagione dovrebbe essere guidata ufficialmente dallo stesso Fabregas in panchina.