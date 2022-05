Editoriale CdS: "Allegri coi suoi cambi ha regalato il centrocampo all'Inter"

"Juve-Inter, il peccato di Allegri", scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport oggi in edicola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Juve-Inter, il peccato di Allegri", scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport oggi in edicola. "Quando il calcio è calcio vero, la differenza la fa la birra che hai nelle gambe. L’Inter ne aveva di più, soprattutto in mezzo al campo, dove per larghi tratti ha dominato. Ma Allegri stavolta ha peccato di presunzione e le ha facilitato il compito. Perché, dopo aver con coraggio inserito Morata per Danilo, ribaltando lo svantaggio, ha smontato il centrocampo, con Bonucci per Bernardeschi e Locatelli per Zakaria. Così al 67’ ha restituito a Inzaghi il pallino del gioco". E a differenza di Allegri, Inzaghi i cambi li ha indovinati: "È stato, quello di Allegri, un arrocco istintivo ma non intuitivo nel vecchio modulo all’italiana, nella convinzione di poter alzare con l’esperienza della retroguardia bianconera un muro al forcing degli avversari".