El Shaarawy: "Mourinho con la Conference ha creato un'atmosfera mai vista a Roma"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esterno offensivo della Roma, Stephan El Shaarawy, è il protagonista del primo episodio di 'Pitch Moments', una serie di interviste curata da 90min.com. Fra i tanti temi toccati, c'è anche la vittoria della Conference League a Tirana coi giallorossi: "Si era creata un’atmosfera talmente grande, anche con il Leicester in casa c’era un entusiasmo… Parlavo coi magazzinieri e ci chiedevamo come avremmo fatto a non vincere. Un’atmosfera mai creata a Roma, la consapevolezza di poter vincere. I tifosi l’hanno meritata, ci hanno sostenuto sempre, anche nei momenti non facili, era il giusto premio per loro e per noi. Una delle emozioni più belle di questa partita è stata il giorno dopo, vedere la gente impazzita al Colosseo è stato unico, surreale”.