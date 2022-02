Emergenza infortuni per la Juventus: si ferma anche Zakaria, è la nona defezione

Nella giornata di ieri il tecnico Massimiliano Allegri ha perso anche Denis Zakaria, uscito nel primo tempo contro l'Empoli per un problema all'adduttore.

Due punti guadagnati su Milan e Inter ma una nuova defezione per la Juventus. Nella giornata di ieri il tecnico Massimiliano Allegri ha perso anche Denis Zakaria, uscito nel primo tempo contro l'Empoli per un problema all'adduttore. Difficile conoscere l'entità dell'infortunio che verrà valutato fra oggi e domani ma, come si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, la certezza è che contro la Fiorentina mercoledì il centrocampista non ci sarà.

Ottimismo Dybala

Chi potrebbe esserci per la gara del "Franchi" è Paulo Dybala. L'attaccante argentino, si legge sul quotidiano, si era infortunato nel derby contro il Torino e potrebbe essere a disposizione di Allegri. Per la Joya saranno decisive le prossime 48 ore ed è difficile anche in questo caso fare delle previsioni. Quello che è certo è che i bianconeri a Firenze saranno in super emergenza.