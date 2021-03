Emergenza Milan, altri due acciaccati: a Verona senza 8 elementi!

Il Milan si presenterà a Verona in totale emergenza. Come riferito da Sky, oltre agli assenti Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer, Mandzukic, Rebic e Maldini, anche Theo Hernandez e Tonali non stanno benissimo, ed andranno in panchina. Il terzino e il centrocampista sono acciaccati, e al loro posto giocheranno titolari Dalot e Meite. I due comunque, andranno almeno in panchina. Oltre a Theo e Tonali, anche Hauge non è al meglio. Dunque, la coperta per mister Pioli sarà cortissima. Il Milan continua ad essere colpito da numerosissime assenze che ne stanno condizionando inevitabilmente i risultati.

Probabile formazione Milan: Donnarumma, Calabri, Tomori, Romagnoli, Dalot, Meite, Kessie, Saelemaekers, Krunic, Castillejo, Leao.