Emergenza Milan, i quotidiani: "Tocca sempre a Ibra, col Napoli out Leao e Giroud"

"Tocca sempre a Zlatan", titola il Corriere dello Sport in vista della sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica sera a San Siro. "Ibra ha già trascinato la squadra a Udine", scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Leao non ha recuperato, Giroud anche ieri ha lavorato a parte. Il Milan s’affida allo svedese".