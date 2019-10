Emergenza Roma, preso lo svincolato Rodwell... se supererà le visite mediche

Sorpresa in casa Roma, dove è viva un incredibile emergenza infortuni. La società giallorossa, spiega Sky Sport, ha definito l'arrivo di Jack Rodwell. Il giocatore è atteso domani in città per le visite mediche. Se dovesse superarle, allora sarà lui il centrocampista svincolato per la rosa di Paulo Fonseca. A sua volta il centrocampista negli ultimi anni ha avuto tantissimi problemi fisici fino all'attuale svincolo.