Emerson Palmieri è il sogno della Lazio: operazione difficile per due motivi

Il punto sulle strategie di mercato della Lazio, al netto della situazione Milinkovic-Savic. Si lavora, scrive 'Il Messaggero', alle uscite di Muriqi e Vavro in prestito, ma serve almeno l’addio di un pezzo pregiato per far entrare qualcosa di più serio. Non solo Botheim in attacco, Emerson Palmieri è il sogno come terzino sinistro, ma può essere solo acquistato a titolo definitivo e per farlo va ceduto Lazzari su cui ci sono Tottenham e Torino.