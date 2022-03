Emerson Palmieri può tornare in Italia, ma non al Napoli: ci pensa un'altra big

In casa Juventus c'è movimento per quanto riguarda i terzini del futuro. Con De Sciglio che deve ancora incontrare il club per il rinnovo

TuttoNapoli.net © foto di Image Sport In casa Juventus c'è movimento per quanto riguarda i terzini del futuro. Con De Sciglio che deve ancora incontrare il club per il rinnovo e Alex Sandro che sembra vicino all'addio, sono tanti i nomi sulla lista di Federico Cherubini: uno dei primi profili, scrive Tuttosport, torna ad essere quello di Emerson Palmieri, oggi al Lione ma di proprietà del Chelsea. Con lui anche Mathias Olivera del Getafe, su cui però è forte il Napoli, e Renan Lodi dell'Atletico Madrid. In corsa ci sono poi Grimaldo del Benfica, il giovane Owen Wijndal dell'AZ Alkmaar e Raoul Bellanova del Cagliari ma di proprietà del Bordeaux.