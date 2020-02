Emozioni nel derby emiliano: il Sassuolo rimonta la Spal e porta i 3 punti a casa

Finisce 2-1 per il Sassuolo il derby contro la Spal: decisiva la rete di Bogà al 90'. Gli spallini si portano in vantaggio al 24': frittata di Consigli, che nel tentativo di intercettare il pallone in uscita ostacola l'intervento di Obiang. L'ex West Ham alza un campanile sul quale si avventa per primo Bonifazi, che di testa fa uno a zero. Nella seconda frazione cresce il pressing dei neroverdi che trovano il pareggio grazie al rigore siglato da Caputo al 65'. I neroverdi sfiorano più volte il gol della vittoria e al 90' Bogà porta in vantaggio i suoi: cross dalla destra di Berardi, taglio perfetto di Bogà che colpisce di testa e sigla il definivo 2-1.