Emozioni tra Samp e Cagliari: Nainggolan regala il pari ai sardi all'ultimo respiro

Termina 2-2 Sampdoria-Cagliari, con i sardi acciuffano il pari all'ultimo secondo del match. Prima frazione praticamente a senso unico a favore della squadra di Semplici e e prestazione da dimenticare per i blucerchiati, sicuramente Ranieri cambierà qualcosa nella ripresa. All’11’ la sblocca Joao Pedro: su una rimessa laterale Pavoletti trova la sponda per il brasiliano che a rimorchio da dentro l’area calcia di prima intenzione, Audero respinge, ma sulla ribattuta il numero 10 insacca. Nella ripresa in 3 minuti la squadra di Ranieri ribalta il risultato. Al 78' Inserimento micidiale di Bereszynski che raccoglie un bel pallonetto di Ramirez e da posizione defilata a lato del palo piazza un destro potente. All'81' contropiede spietato di Gabbiadini che trova il gol del vantaggio grazie ad un sinistro a giro. Sembra finita ma il Cagliari ci crede e pareggia all'ultimo secondo: gran botta da fuori di Nainggolan che trafigge Audero grazie ad una deviazione.