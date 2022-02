Empoli, Andreazzoli protesta: "Ci manca un rigore! Su Dybala nel 2018 era meno forte e fu fischiato..."

Sui social si sta discutendo tanto di un possibile rigore non fischiato all'Empoli contro la Juventus per un contatto tra Rabiot e Zurkowski.

Sui social si sta discutendo tanto di un possibile rigore non fischiato all'Empoli contro la Juventus per un contatto tra Rabiot e Zurkowski. Aurelio Andreazzoli ha commentato così a Dazn: "Non lo so, ero talmente lontano... Ho chiesto se lo stavano esaminando e mi ha detto che lo stavano esaminando. Io mi fido ciecamente degli arbitri. Io proprio in quel punto lì ho preso un rigore contro per un contatto Bennacer-Dybala molto meno forte, questo per me è molto più rispetto a quel parametro lì. Molto molto più cercato da Dybala all'epoca, ma è questione d'interpretazioni. Mi fido ciecamente di quello che fanno e di chi è lì ad operare. L'importante è che si operi sempre per migliorare le cose e non per complicarle. A volte si cerca di complicarle, lo si fa anche con chi va in campo ad arbitrare, invece si fa un po' di casino". Poco dopo, aggiunge: "L'ho rivisto meglio, secondo me è rigore".