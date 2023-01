Empoli avanti 1-0 a Udine al 45', per i friulani un palo di Pereyra

La squadra di Sottil parte forte e crea subito un paio di presupposti pericolosi con i calci piazzati.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

Una rete di Tommaso Baldanzi dopo appena tre minuti permette all'Empoli di chiudere in vantaggio il primo tempo del match in corso alla Dacia Arena di Udine.

La squadra di Sottil parte forte e crea subito un paio di presupposti pericolosi con i calci piazzati. Al primo affondo, però, sono gli ospiti a passare: Baldanzi trova Caputo in profondità, l'attaccante vede il trequartista arrivare a rimorchio e lo serve con precisione. Il destro chirurgico del classe 2003 gli vale il terzo gol in campionato e ne conferma i progressi.