Empoli, brutta disavventura per Niang: incidente stradale alle 6 di martedì mattina

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Due suoi gol contro Salernitana e Fiorentina su altrettante presenze hanno contribuito a portare l’Empoli fuori dalla zona retrocessione, ma per M’Baye Niang la nuova esperienza in maglia azzurra non è solo rose e fiori.

Martedì mattina l'attaccante è stato protagonista di un incidente, raccolta l'edizione odierna del Tirreno di Empoli: l’auto del centravanti arrivato a Empoli nel corso del calciomercato invernale, reduce dall’esperienza nel campionato turco, è finita contro una vettura in sosta proprio nel capoluogo toscano. Stando alle prime informazioni raccolte lo schianto sarebbe avvenuto attorno alle 6.30.

Il suv Mercedes ultimo modello del calciatore classe 1994 ha riportato seri danni alle parte anteriore, così come gravemente danneggiata risulta la Seicento contro cui è finita l’auto di Niang. Il calciatore comunque non sarebbe rimasto ferito nello scontro.