Empoli, che sfortuna per Caprile (di proprietà del Napoli): lungo stop per infortunio

© foto di www.imagephotoagency.it

Una pessima notizia per l'Empoli e per i suoi tifosi. Elia Caprile è costretto allo stop per infortunio, che lo terrà lontano dal rettangolo di gioco per circa due mesi, come riportano i colleghi di PianetaEmpoli. Il portiere ex Bari, arrivato in Toscana nel corso di quest'estate, è finito ai box a causa di un problema alla caviglia, che ora rischia di cambiare anche i piani del club.

Con Caprile out due mesi è ora possibile che l'Empoli possa tornare sul mercato portieri, con il vice Samuele Perisan che per il momento prenderà il posto dell'infortunato numero uno della squadra di Zanetti, il cui inizio di stagione si complica ulteriormente, dovendo fare a meno di una delle pedine migliori dello scacchiere.