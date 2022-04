Empoli, Corsi furioso lascia la tribuna. Poi torna e litiga con Rocchi

Sbollita la rabbia il patron dell'Empoli ha ripreso il suo posto in tribuna d'onore ad inizio ripresa per seguire il secondo tempo del derby del Franchi.

Un episodio che certamente farà discutere, quello che ha portato all’annullamento del gol di Federico Di Francesco nel primo tempo di Fiorentina-Empoli, con l’arbitro Massimi che ha cancellato la segnatura dopo on field review per fallo di Pinamonti su Terracciano. Chi non ha preso bene la scelta è certamente il presidente azzurro Fabrizio Corsi che dopo la decisione ha lasciato la tribuna con un eloquente “basta, vado a casa”. Sbollita la rabbia il patron dell'Empoli ha ripreso il suo posto in tribuna d'onore ad inizio ripresa per seguire il secondo tempo del derby del Franchi. All'espulsione di Luperto Corsi sbotta di nuovo e se la prende col designatore Rocchi anch'esso seduto in tribuna.