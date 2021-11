Empoli e Genoa si dividono la posta: finisce 2-2 al Castellani

Al Castellani finisce 2-2 tra Empoli e Genoa, anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Rossoblù sbloccano il match grazie ad un calcio di rigore realizzato al 13' da capitan Criscito. Penalty decretato da Pairetto e confermato dopo un lungo review al monitor, per un tocco di braccio di Fiamozzi dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 62' l'Empoli pareggia con Di Francesco su assist Zurkowski. Passano 9' e i toscani ribaltono la gara: Zurkowski, servito da Parisi, si accentra per poi lasciar partire un missile col mancino dalla distanza che non lascia scampo a Sirigu. Sembra finita per il Genoa, ma i rossoblù con un sussulto finale pareggiano al 90' con Bianchi sul vedlo di Caicedo.