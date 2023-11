Empoli, Ebuehi: "Grandioso vincere a Napoli. Abbiamo dimostrato che tutto è possibile”

Ai microfoni de La Nazione, il terzino dell'Empoli Tyronne Ebuehi ha parlato dell'inizio di stagione azzurro e dell'ultima vittoria contro il Napoli al Maradona

L’azione del gol l’avete costruita tra 3 subentrati, cambi azzeccati ma anche una bella risposta da chi si è alzato dalla panchina...

"La gara di Napoli ha dimostrato che chi entra dalla panchina è importante. Il mister ce lo aveva detto prima della gara: chi entra doveva essere pronto. Il gol in questo senso è un buon esempio, con me Gyasi e Kovalenko: è stato un grande momento ma la cosa più importante è che abbiamo aiutato la squadra".