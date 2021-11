Empoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Callejon e l'ex Cutrone dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Empoli e Fiorentina, squadre protagoniste del match delle ore 15 al Castellani valido per il 14° turno di campionato. Empoli con Pinamonti e Cutrone come tandem offensivo, Tonelli al centro della difesa e Zurkowski in mediana. Nella Fiorentina c'è Odriozola e non Venuti sulla fascia destra, Duncan viene preferito a Castrovilli a centrocampo, mentre nel tridente altra chance per Callejon dal 1'.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Tonelli, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Di Francesco; Pinamonti, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano