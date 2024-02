Empoli-Genoa, le formazioni ufficiali: Cerri-Cambiaghi sfidano Retegui-Gudmundsson

Sfruttare l'onda giusta. Empoli e Genoa si affronteranno al "Castellani" per proseguire le rispettive striscia positive.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sfruttare l'onda giusta. Empoli e Genoa si affronteranno al "Castellani" per proseguire le rispettive striscia positive. I toscani di Davide Nicola sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Monza e il pareggio di Torino contro la Juventus e vogliono continuare il loro ottimo momento per allontanare le zone basse della graduatoria. Per i rossoblu di Alberto Gilardino invece i risultati utili consecutivi sono ben sette con le vittorie di Salerno e di Marassi contro il Lecce che hanno migliorato e di molto la loro posizione di classifica.

Le scelte di Nicola

Davide Nicola si affida a Cerri al centro dell'attacco al fianco di Cambiaghi mentre a centrocampo con Maleh e Grassi ci sarà come sempre Zurkowski. In difesa a protezione della porta di Caprile spazio a Ismajli, Walukiewicz e Luperto con Bereszynski e Gyasi sulle fasce laterali.

L'undici di Gilardino

Mister Gilardino lascia in panchina Strootman e schiera dal primo minuto Frendrup nel ruolo di mezz’ala con Spence sulla fascia sinistra. Badelj agirà in cabina di regia con Malinovskyi al suo fianco e Sabelli sull’out di destra. In difesa davanti a Martinez ci sarà una linea a tre con De Winter, Bani e Vasquez con Retegui e Gudmundsson.

Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Maleh, Grassi, Zurkowski, Gyasi; Cambiaghi, Cerri.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Retegui, Gudmundsson.