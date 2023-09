Empoli-Inter, le formazioni ufficiali: rivoluzione Andreazzoli, Inzaghi lancia Frattesi

Fischio d'inizio alle 12,30 affidato a Matteo Marcenaro di Genova, di seguito le formazioni ufficiali della squadra.

Allo stadio Castellani va in scena il più classico dei testacoda. L'Empoli, ultimo in classifica e reduce dal pesante 7-0 incassato all'Olimpico contro la Roma, ospita l'Inter: i nerazzurri, primi in classifica con un percorso netto finora, hanno l'occasione di allungare sulle rivali, portandosi a +3 sul secondo posto. Sesto confronto tra i due allenatori, con Andreazzoli che subentra a Zanetti: finora, Inzaghi ha sempre superato il collega. Fischio d'inizio alle 12,30 affidato a Matteo Marcenaro di Genova, di seguito le formazioni ufficiali della squadra.

Aurelio Andreazzoli riporta la squadra al 4-3-1-2. Sulla trequarti si rivede Baldanzi alle spalle di Shpendi e Cambiaghi: a sorpresa out Caputo. Esordio in questo campionato per Ranocchia.

Simone Inzaghi lancia Frattesi dall'inizio, in un centrocampo che, rispetto alla gara di San Sebastian, ritrova Calhanoglu in regia. Torna la coppia d'attacco formata da Lautaro e Thuram, in difesa confermato Pavard.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

Allenatore: Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.