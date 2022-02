Empoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Allegri cambia un attaccante

La Juventus si lecca le ferite dopo gli ultimi, pesanti, infortuni che hanno complicato le rotazioni di Massimiliano Allegri: otto gli assenti per la trasferta

La Juventus si lecca le ferite dopo gli ultimi, pesanti, infortuni che hanno complicato le rotazioni di Massimiliano Allegri: otto gli assenti per la trasferta di Empoli con scelte obbligate in diverse zone del campo. Davanti a Szczesny spazio al quartetto composto da Danilo, Bonucci, De Ligt e uno Pellegrini, preferito a De Sciglio. Perso McKennie, in mezzo al campo c'è Zakaria con Arthur, con Locatelli in panchina e il tandem Cuadrado-Rabiot a coprire l’ampiezza del campo. In attacco guida Vlahovic con Kean che si prende per un pomeriggio il posto di Morata dall’inizio. Di seguito le formazioni ufficiali di Empoli-Juventus, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean