Empoli-Lazio e Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali: subito Pedro, Belotti in panchina

Sono ufficiali le formazioni dei due anticipi delle 20.45 della prima giornata di Serie A.

EMPOLI-LAZIO - La squadra di Maurizio Sarri, che incrocia oggi il suo passato, vede subito titolare il grande colpo del mercato Pedro, arrivato un paio di giorni fa dalla Roma. Lo spagnolo completa il reparto offensivo con Immobile e l'altro neo acquisto, Felipe Anderson. Andreazzoli si affida al 4-3-1-2 per provare a partire con il piede giusto in stagione. In porta ecco il neo acquisto Vicario, che guida la difesa che vede Stojanovic e Marchizza terzini, con Ismajli e Romagnoli centrali.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Sergej, Leiva, Akpa; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: M. Sarri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Haas, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All: A. Andreazzoli.

TORINO-ATALANTA - Nessuna novità per quanto riguarda la squadra di Gian Piero Gasperini, confermato il 3-4-1-2 con Ilicic e Muriel in attacco supportati da Malinovskyi. In mezzo al campo Pessina e Pasalic al posto degli squalificati De Roon e Freuler. Modulo quasi speculare per i padroni di casa, con Belotti che partirà dalla panchina: Sanabria unica punta, in mezzo al campo spazio a Mandragora e Lukic.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pessina, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. All.: Gian Piero Gasperini