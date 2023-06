Empoli-Lazio, le formazioni ufficiali: c'è Hysaj, Luperto inamovibile fino all'ultimo turno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le formazioni ufficiali di Empoli-Lazio, in campo tra circa un'ora per l'ultima giornata di Serie A. Qualche cambio nei toscani, che schierano in avanti Roberto Piccoli con Fazzini sulla trequarti e Cambiaghi e l'ex Akpa-Akpro nel tridente alle sue spalle. Nella Lazio c'è Pedro con Immobile e Felipe Anderson, con Vecino preferito a Marcos Antonio in regia. Si rivede Patric al fianco di Romagnoli.

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Stojanovic, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Grassi, Bandinelli; Akpa-Alpro, Fazzini, Cambiaghi; Piccoli.

Allenatore: Zanetti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Allenatore: Sarri.