Empoli, Luperto: "Giocheremo come sappiamo col Napoli. Proverò per dargli un dispiacere..."

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Empoli ed ex dei partenopei, Sebastiano Luperto, ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Nazione in vista della gara con il Napoli, come riporta PianetaEmpoli: “Noi siamo una squadra abituata a giocare in una certa maniera e così faremo anche contro il Napoli. Atteggiamento e mentalità devono essere sempre vincenti, in campo si dà tutto e poi alla fine si tirano le somme. Ma non partiremo dicendo che qualsiasi risultato va bene. Napoli? Sicuramente mi fa piacere ritrovare i miei vecchi compagni.