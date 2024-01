Empoli-Milan, le formazioni ufficiali: torna Baldanzi, Pioli schiera ancora Theo centrale

L'Empoli insegue una vittoria che ai toscani manca addirittura dal 12 novembre, dall'1-0 a Napoli che aveva fatto immaginare un cambio di rotta

© foto di DANIELE MASCOLO

L'Empoli insegue una vittoria che ai toscani manca addirittura dal 12 novembre, dall'1-0 a Napoli che aveva fatto immaginare un cambio di rotta lontano dall'attuale penultima posizione in classifica. Il Milan, in attesa di ulteriori rinforzi dalla sessione di mercato - Gabbia è tornato, per Terracciano è questione di ore - può approfittare della sconfitta della Fiorentina e allungare in ottica Champions League. Fischio d'inizio alle 12,30 affidato a Federico La Penna: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Aurelio Andreazzoli ripropone Tommaso Baldanzi dall'inizio: il fantasista non giocava titolare in Serie A dal 6 ottobre contro l'Udinese, e dovrebbe essere impiegato da mezzala. In difesa adattato Ismajili come terzino di sinistra viste le assenze di Bastoni, Cacace e Pezzella. Alberto Grassi vince il ballottaggio con Ranocchia nel settore di centrocampo.

Stefano Pioli ritrova i titolari dopo l'impegno in Coppa Italia. Rispetto all'ultima di campionato contro il Sassuolo, si rivede Adli a centrocampo al posto di Bennacer, partito in Coppa d'Africa così come il nigeriano Chukwueze. Confermato Theo Hernandez centrale: a sinistra va Alessandro Florenzi.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajili; Baldanzi, Grassi, Maleh; Gyasi, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.