Empoli, Ranocchia: "Che vittoria a Napoli! Quando giochi in certi stadi ti scatta qualcosa..."

Filippo Ranoccchia, centrocampista dell'Empoli in prestito dalla Juventus, ha parlato così ai microfoni dei media presenti al premio "La Clessidra" ad Anghiari, in provincia di Arezzo, che lo vede tra i protagonisti: "Ricevere un premio è sempre un onore, sono orgoglioso anche perché io sono di queste parti".

Un primo bilancio della sua carriera? "Lo scorso anno è stata la prima stagione in Serie A (in prestito al Monza, ndr) ed è stata abbastanza positiva, speriamo lo sia anche questa a livello personale".

Domenica scorsa avete vinto a Napoli. "Siamo reduci da una grande vittoria, abbiamo risalito la classifica. Ora in questa sosta lavoreremo per dare continuità".

Che vi scatta contro le big? "Quando giochi in certi stadi c'è qualcosa che ti scatta dentro, anche involontariamente. Domenica eravamo molto decisi nel voler fare risultato, la vittoria ci dà consapevolezza e fiducia per le prossima partite. Le vittorie aiutano ogni gruppo, speriamo di avere una spinta per il futuro".