Empoli-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Luperto ancora titolare

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Empoli-Sampdoria, prima sfida domenicale del quarto turno di Serie A 2021-22. Un paio di variazioni nei padroni di casa rispetto alle attese: in difesa non c'è l'ex Tonelli, con Ismajli che affianca Luperto al centro, mentre Stojanovic e Marchizza vanno sugli esterni, con Vicario in porta. Spazio ad Henderson a centrocampo, con Ricci in cabina di regia e Haas a completare il trio. Tutto confermato davanti: Bajrami agirà da fantasista dietro Mancuso e Cutrone, mentre Pinamonti si accomoda ancora in panchina.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Romagnoli, Di Francesco, La Mantia, Asllani, Bandinelli, Zurkowski, Viti, Parisi, Pinamonti.

Allenatore: Andreazzoli.

Il punto interno contro l'Inter ha lasciato ovviamente soddisfatto il tecnico D'Aversa, che per la sfida di Empoli non tocca una pedina: ancora 4-4-2 con Audero a difesa dalla porta e difensa composta da Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello, mentre a centrocampo Silva vince il ballottaggio con Ekdal e affiancherà Thorsby, con Candreva e Damsgaard sulle corsie, ad inventare per il duo Quagliarella-Caputo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Caputo.

A disposizione: A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ekdal, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli.

Allenatore: D'Aversa.