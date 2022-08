Empoli-Spezia, le formazioni ufficiali: Dragowski subito tra i pali. Destro-Lammers dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Spezia-Empoli, match valido per la prima giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Spezia-Empoli, match valido per la prima giornata di Serie A. Tra le fila liguri subito titolare il portiere Dragowski, in avanti spazio a Nzola e Verde. I toscani rispondono con Destro in tandem con Lammers. Di seguito le scelte dei due tecnici:

Spezia (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Nzola, Verde. Allenatore: Luca Gotti

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers. Allenatore: Paolo Zanetti