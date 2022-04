Empoli-Spezia, le formazioni ufficiali: Parisi e Bajrami dal 1'. Manaj guida l'attacco ligure

Queste le formazioni ufficiali di Empoli-Spezia

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna Parisi sulla corsia di sinistra della difesa empolese con Stojanovic sulla corsia opposta. A centrocampo sarà ancora Asllani a giocare in regia, con Stulac in panchina, affiancato da Zurkowski e Bandinelli. Sulla trequarti Bajrami la spunta su Henderson per affiancare Di Francesco alle spalle di Pinamonti. Lo Spezia risponde con Amian e Reca sulle corsie difensive e Bastoni spostato a centrocampo con Maggiore e Kiwior. In avanti Manaj al centro affiancato da Gyasi e Agudelo. Queste le formazioni ufficiali:

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Nikolaou, Erlic,Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi. Allenatore Thiago Motta