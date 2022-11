Empoli subito al lavoro: il programma in vista di Napoli

Empoli subito in campo questa mattina al Sussidiario dopo la sfida di ieri in casa con il Sassuolo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Empoli subito in campo questa mattina al Sussidiario dopo la sfida di ieri in casa con il Sassuolo. La formazione di mister Zanetti tornerà poi in campo domani mattina al Centro Sportivo di Petroio (la seduta si svolgerà a porte chiuse) in vista della sfida di martedì a Napoli.

Dopo la gara con i partenopei, sempre a Petroio, nuovo allenamento mercoledì alle 11.30 e poi giovedì pomeriggio (anche in questo caso a porte chiuse) ultima seduta prima della sfida di venerdì sera contro la Cremonese che chiuderà la prima parte di stagione.