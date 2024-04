Empoli-Torino, le formazioni ufficiali: Juric con Zapata-Sanabria, c'è Caprile

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Castellani tra Empoli e Torino, valida per la 31esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Castellani tra Empoli e Torino, valida per la 31esima giornata di Serie A. Tra le fila granata, per continuare la corsa all'Europa Juric si affida al tandem Zapata-Sanabria con alle spalle Vlasic. Sulle corsie laterali, Vojvoda preferito a Lazaro, mentre dall'altro lato è intoccabile Bellanova.

Sponda Empoli, è sempre titolare l'azzurro Caprile. A centrocampo conferme per Marin e Bastoni, dalla panchina Kovalenko e Fazzini. Davanti Zurkowski preferito a Cancellieri, mentre Cerri ha vinto il ballottaggio con Niang.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric