Empoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Caputo sfida Lucca, Samardzic titolare

Punti pesanti in palio. Nonostante siamo solo all'ottava giornata di campionato la sfida fra Empoli e Udinese diventa importante per le zone basse della classifica. Un solo successo e sei sconfitte per i toscani, nessuna vittoria e quattro pareggi per i friulani che sono in vantaggio di una lunghezza sui rivali di oggi. Aurelio Andreazzoli conferma Ciccio Caputo in attacco supportato da Baldanzi e Cancellieri mentre a centrocampo al fianco di Grassi ci sono Marin e Maleh. In difesa a protezione della porta di Berisha spazio a Ebuehi e Cacace sugli esterni mentre Luperto e Ismajli sono i centrali. Risponde Andrea Sottil con Lucca e Thauvin in attacco con Pereyra dal primo minuto al fianco di Samardzic e Walace mentre Ebosele e Kamara sono gli esterni. In difesa Perez, Bijol e Kristensen hanno il compito di proteggere Silvestri.

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi, Cancellieri; Caputo.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca.