Empoli-Verona, le formazioni ufficiali: Caprile e Folorunsho titolari

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Empoli- Hellas Verona, l'altro match delle 18.30 che apre la Serie A 2023/24. Due giocatori di proprietà del Napoli titolare in ambo i lati: il portiere Caprile per i padroni di Casa e Folorunsho per gli ospiti.

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. Allenatore: Zanetti.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola ; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula, Ngonge. Allenatore: Baroni.