Empoli, Zanetti: "Testa al Napoli, sarà una gara difficilissima"

Dal sito dell’Empoli arrivano altre dichiarazioni di Paolo Zanetti, tecnico del club toscano, dopo il successo sul Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal sito dell’Empoli arrivano altre dichiarazioni di Paolo Zanetti, tecnico del club toscano, dopo il successo sul Sassuolo: “Ci godiamo questa vittoria. Dietro le vittorie c’è sempre tanto sacrificio e tanta fatica: abbiamo preparato una settimana perfetta, oggi abbiamo raccolto i frutti. Sono veramente contento per i ragazzi, la vittoria è stata strameritata. Dovevamo chiuderla prima e quando non si fa si rischia all’ultimo secondo di prendere gol stupidi. Oggi la squadra è andata oltre sé stessa contro un avversario molto forte. A livello di potenziale occasioni ne creiamo davvero tante, il nostro miglioramento deve passare dalla concretezza offensiva. La cosa bella di oggi è che abbiamo subito praticamente nulla, dal punto di vista tattico la partita è stata importante: non abbiamo mai smesso di attaccare e alla fine il risultato ci ha giustamente premiato. A che punto è la crescita dei nostri giovani? Al di là della giovane età dobbiamo considerare questi ragazzi al pari di altri giocatori, questo è il segreto: si lottano il posto e se li vedo bene li mando in campo. Già da domani prepareremo una gara difficilissima a Napoli poi ne avremo un’altra fondamentale con la Cremonese".