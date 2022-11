Empoli, Zanetti: "Turnover a Napoli? Testa al Sassuolo, due delle prossime tre sono fondamentali"

Nella conferenza stampa del tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti alla vigilia della gara contro il Sassuolo si parla anche di Napoli

Nella conferenza stampa del tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti alla vigilia della gara contro il Sassuolo si parla anche di Napoli: "Ogni partita ha la sua storia, l'allenatore fa delle scelte che può anche sbagliare. Ci si aspettano delle cose, poi non succedono non sempre per colpa dei ragazzi ma anche per il livello dell'avversario. Responsabilizzare i giocatori di livello non è strano, stiamo parlando di gente che ci si aspetta che facciano la differenza. La prossima avrà un'altra storia, un'altra strategia, forse giocatori in campo diversi"

Farete turnover a Napoli?

"Sono assolutamente concentrato su questa, abbiamo due partite su tre importantissime, sicuramente dovremo gestire ma vedremo dopo questa partita. Non si può sempre spiegare tutto, ma il momento è quello di accelerare"