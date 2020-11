Entra Ronaldo e la Juve torna a vincere: battuto lo Spezia 4-1

Vince la Juventus 4-1 la sfida del Manuzzi di Cesena contro lo Spezia. La Juve passa in vantaggio al 14' grazie al gol di Alvaro Morata, autore di un facilissimo tap-in a porta vuota su assist di McKennie. Inizialmente il gol era stato annullato per fuorigioco, ma dopo il check del VAR è arrivata l'assegnazione della rete. Dopo alcune opportunità non concretizzate dai bianconeri e un gol annullato per fuorigioco al solito Morata, lo Spezia trova il pari al 32'. A segno Pobega, centrocampista scuola Milan, su assist interno di Nzola. Conclusione abbastanza debole del giovane interno, al primo gol in Serie A soprattutto a causa di una deviazione di Demiral che ha tagliato fuori Buffon. Nel finale di tempo Chabot salva in scivolata sotto porta anticipando McKennie. Nel secondo tempo al 57' entra Cristiano Ronaldo per Dybala, al portoghese basta poco più di un minuto per trovare il gol. Intuizione verticale di Morata per CR7 che avanza verso Provedel, lo scarta e deposita la palla in rete. Quarto gol di Ronaldo, e Juve che passa in vantaggio per 2-1. Al 64' gol annullato allo Spezia, Chabot che finalizza di testa dopo la respinta di Buffon è nettamente più avanti di tutti. Bianconeri che 3 minuti dopo trovano il gol del 3-1 con Rabiot, che sfrutta bene un lancio di Chiesa in profondità, riuscendo a dribblare sul posto Chabot prima di battere Provedel con un tocco morbido di destro. Al 76' la Juve dilaga ancora con Ronaldo, stavolta dal dischetto. Calcio di rigore procurato da Chiesa, atterrato in area da Bartolomei, e trasformato da CR7 con una glaciale esecuzione da cucchiaio. Termina così i bianconeri tornano al successo dopo tre pareggi consecutivi.