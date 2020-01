Entusiasmo alle stelle per la Lazio: già sold-out la Curva Nord per il Napoli

Una festa continua, per la Lazio, e non potrebbe essere altrimenti. La formazione di Inzaghi sta vivendo una favola, tutto sembra andare a gonfie vele. L'entusiasmo è alle stelle, anche quello dei tifosi, che rispondono presenti in ogni occasione. Secondo RadioSei, per la partita col Napoli, a tre giorni dalla sfida, la Curva Nord è già sold-out. Ben 5mila i tagliandi staccati che si aggiungono ai 20.300 abbonati, e la quota è destinata a salire sensibilmente. Rimangono disponibilità in tutti gli altri settori, l'impennata è prevista nelle prossime ore.