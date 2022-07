Entusiasmo Roma anche senza acquisti: campagna abbonamenti chiusa a quota 36mila

Per risalire ad un dato migliore bisogna infatti tornare alla stagione 2003-04, quando vennero staccate 36.915 tessere.

Solo Milan e Inter finora hanno fatto meglio. La Roma ha chiuso ieri la campagna abbonamenti con numeri da record: 36 mila le tessere staccate per la stagione 2022/23, scrive la Gazzetta dello Sport parlando della chiusura della seconda fase di vendita con un traguardo che non si raggiungeva da oltre 18 anni: per risalire ad un dato migliore bisogna infatti tornare alla stagione 2003-04, quando vennero staccate 36.915 tessere.