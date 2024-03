Entusiasmo Torino a -1 dal Napoli, Juric punta l'Europa: "Ora non ci accontentiamo!"

Nella 30^ giornata di Serie A, il Torino vince in casa 1-0 sul Monza, decide il gol di Sanabria su calcio di rigore nella ripresa.

Nella 30^ giornata di Serie A, il Torino vince in casa 1-0 sul Monza, decide il gol di Sanabria su calcio di rigore nella ripresa. Al termine della gara, il tecnico Ivan Juric ha analizzato così la prestazione dei suoi ai microfoni di Dazn:

- Cosa le lascai questa vittoria?

"Penso che abbiamo fatto una grande partita, concedendo poco al Monza. Abbiamo avuto tanto possesso, non siamo riusciti a bucarli nel primo tempo, ma nella ripresa l'abbiamo sbloccata su rigore e gestita bene. Meritata vittoria, partita dominata contro un Monza ben messo in campo. Vittoria importante per il finale di stagione".

- Finale di gara molto nervoso. Come mai?

"Non ho notato grande nervosismo. Non ho incrociato Palladino, mi sono fatto la doccia e non so cosa sia successo".

- Secondo gol di Sanabria, un calciatore che ha definito fondamentale.

"Toni è forte, ha giocato un paio di mesi con un dolore al tendine e queste cose le paghi, con un calo. In queste settimane siamo riusciti a farlo riposare e recuperare bene, ha offerto grandi prestazioni ma non solo per il gol, è entrato con la giusta voglia. La scelta dell'attaccante dipende molto dall'avversario. Negli spazi chiuse Okereke rende di meno e quindi scegliamo di conseguenza".

- Sanabria a fine gara ha detto che siete usciti dal buio. Cos'è questo buio?

"Per la prima volta nella mia vita, la squadra non era giusta: comportamenti e allenamenti non al livello. Siamo stati bravissimi tutti insieme staff e giocatori a prendere scelte complicate, prendendo a gennaio tre calciatori forti. Ora è un piacere allenarla, ci sentiamo tutti bene, vedo sorrisi in allenamento. Abbiamo fatto una grande scalata".

- Cosa pensa guardando la classifica?

"Dobbiamo continuare a lavorare così, la nostra piazza non si accontenta della parte sinistra della classifica, vuole altri risultati e noi ci dobbiamo mettere in testa che giochiamo in una società prestigiosa e di dover far felici i nostri tifosi".