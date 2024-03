Epurazione Juventus: via gli ingaggi troppo alti, ma servirà altro aumento di capitale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Come Società stiamo portando a termine l’Aumento di Capitale, iniziativa fondamentale per porre le basi di un progetto di sostenibilità e competitività nel prossimo triennio". Le parole dello Chief Executive Officer della Juventus, Maurizio Scanavino, fanno capire quale sarà il percorso dei bianconeri nei prossimi mesi. Anche perché l'aumento di capitale porterà a 900 milioni investiti dall'azionista di riferimento dal Covid in poi, cioè da quando sono esplosi i costi e minimizzate le entrate, soprattutto per il ticketing.

Quest'annata sarà molto dura per la Juventus perché non ha avuto la Champions League. Realisticamente è difficile pensare di superare di molto i 300 milioni - al netto delle plusvalenze - ed è, di fatto, un regredire rispetto ai tempi dei trasferimenti di Pogba e Higuain. Invece nella prossima stagione arriveranno oltre 150 milioni e, soprattutto, andranno in scadenza diversi giocatori. Da Alex Sandro, che guadagna 6 milioni netti all'anno (12 lordi) a quello di Rabiot, che ora percepisce 10 milioni (20 lordi, ma non è detto che sia rinnovato alle stesse cifre), mentre Rugani dovrebbe rimanere, con ridimensionamento dei 4 netti attuali.

E poi ci sono le possibili cessioni, da Soulé - che piace in Inghilterra - alla possibilità Vlahovic. Oppure Chiesa stesso, che ha un contratto in scadenza nel 2025, o Kean, anche se percepisce quasi 4 milioni. Insomma, sarà un'estate di depurazione (ed epurazione), ma con outlook positivi per il prossimo futuro. Anche se, probabilmente, servirà un'ulteriore aumento di capitale. A riportarlo è TMW.