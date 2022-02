Equilibrio a Cagliari: primi 45' con tanti falli e grande agonismo dei sardi

Si va al riposo sullo 0-0 a Cagliari. Grande intensità della squadra di Mazzarri che ha aggredito sin dai primi minuti, Napoli che non trova ampiezza con gli esterni di centrocampo rispetto al solito modulo e gara con tanto agonismo e continuamente spezzettata da tanti falli. Azzurri che hanno perso anche Di Lorenzo per una botta alla testa che non gli ha permesso di continuare: al suo posto Malcuit.