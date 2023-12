Equilibrio allo Stirpe, a reti bianche Frosinone-Torino. Un legno di Ilic

Grande equilibrio allo Stirpe tra Frosinone e Torino: il lunch match domenicale si conclude infatti sul risultato di 0-0.

© foto di www.imagephotoagency.it

Brivido finale per i padroni di casa, con il palo colpito da Ivan Ilic che resta con ottime probabilità la miglior occasione da gol della prima frazione di gioco.

Due episodi da segnalare nella prima frazione: a inizio gara il Toro chiede un rigore per intervento su Sanabria nell'area di rigore ciociara, pochi dubbi per l'arbitro Massimi. Chiamato invece al monitor qualche minuto dopo: Kaio Jorge viene steso in area da Buongiorno, gli estremi per il penalty ci sarebbero ma viene fischiato un fallo di Gelli su Ricci a inizio azione.

Nella ripresa subito una grandissima occasione per il Frosinone, con lo stesso Kaio Jorge che ha calciato rasoterra di sinistra da dentro l'area trovando però un grande intervento di Milinkovic-Savic. La girandola di cambi effettuata sia da Di Francesco che da Juric non ha dato i frutti sperati ai due allenatori, con il Torino che certamente ha provato di più rispetto ai canarini a sbloccare la partita, senza però riuscire a trovare la zampata giusta e accontentandosi dunque del pareggio. Con questo punto i granata arrivano a quota 20 in classifica, mentre il Frosinone si porta a 19.