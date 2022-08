Equilibrio e intensità a Bergamo: finisce pari tra Atalanta e Milan

Al Gewiss Stadium termina 1-1 tra Atalanta e Milan, match delle 20.45 valido per la seconda giornata di Serie A.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Gewiss Stadium termina 1-1 tra Atalanta e Milan, match delle 20.45 valido per la seconda giornata di Serie A. Sblocca la sfida di Bergamo Ruslan Malinovskyi, nella settimana più complicata e forse nel momento più difficile della propria carriera. L'ucraino, mandato in campo nonostante il congedo di Gasperini di ieri, va in gol al 29' con una conclusione dalla distanza leggermente deviata da Kalulu. Nella ripresa arriva il pari rossonero con Bennacer: al 69' l'algerino prima impegna Musso con una botta dalla distanza, poi dopo la respinta del portiere la palla tocca la bandierina del calcio d'angolo e resta in campo. Lo stesso centrocampista dal lato destro dell'area di rigore, con un gioco di gambge supera Koopmeiners e con un mancino chirurgico sigla l'1-1.