Equilibrio e poco ritmo allo Stadium: Juventus-Inter è 0-0 al 45'

Ritmi blandi e grande equilibrio nel primo tempo del derby d'Italia. Allo Stadium, Juventus e Inter concludono sul risultato di 0-0 la prima frazione di gioco, con i nerazzurri più vicini alla rete dei bianconeri, ma fin qui nessuno è riuscito a sbloccare il match. Avvio di studio, al quinto minuto Lautaro potrebbe subito segnare: chiusura maldestra di Kostic su un cross, sinistro dell'argentino dal limite e palla fuori di poco. Il possesso palla resta diviso a metà, i pericoli più grandi sono però interisti: altra grande occasione al 25' per Dzeko, di testa il bosniaco manca di un soffio la porta difesa da Szczesny. Squilli di Juve, giovane e volitiva, soltanto a folate: brividi per Allegri e i tifosi di casa quando Bremer indica il ginocchio e sembra necessitare il cambio. Gatti si scalda, ma il brasiliano resta in campo. Al 43' la chance più clamorosa del primo tempo: sventagliata di Dimarco, Barella da destra serve Dumfries che a porta vuota mette incredibilmente fuori. Ultima occasione per Acerbi, sinistro al volo "parato" di testa da Danilo.