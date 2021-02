Esame-farsa Suarez, l'esaminatore patteggia: un anno di reclusione e pena sospesa

L'ormai ex docente dell'Università per Stranieri di Perugia Lorenzo Rocca che fu esaminatore per la conoscenza dell'italiano del calciatore Luis Suarez ha patteggiato davanti al gip di Perugia una condanna a un anno di reclusione, pena sospesa e non menzione, per rivelazione di segreti d'ufficio e falso in relazione all'indagine sull'esame "farsa". Lo scrive l'ANSA: Rocca e il suo difensore si sono collegati per l'udienza da remoto. La procura di Perugia che coordina le indagini della guardia di finanza aveva già dato il suo assenso al patteggiamento.