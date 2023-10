Esonero Sousa, da Salerno: “La piazza non ha mai accettato la trattativa col Napoli”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Paulo Sousa lascia la Salernitana e il sito Tuttosalernitana rievoca l'incontro estivo con De Laurentiis. Così scrive il portale tematico dedicato alla squadra di Salerno: "Ed è giusto così. Al di là dei numeri e del rendimento scadente della squadra, una piazza come Salerno non poteva accettare che il proprio allenatore baciasse lo stemma durante una festa per poi sedersi di nascosto con i rivali del Napoli e in gran segreto.

Arriva Filippo Inzaghi, artefice della promozione del Benevento in A a suon di record e di un buon campionato a Reggio Calabria al netto di difficoltà societarie che hanno inciso molto. Carattere focoso, appassionato, l'ideale per una piazza come Salerno. Essere stato un grande giocatore lo renderà credibile agli occhi dello spogliatoio che, finalmente, potrà contare su un tecnico felice di guidare la Salernitana e che darà il massimo per arrivare alla salvezza.