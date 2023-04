Esultanza emblema contro il razzismo, ma il ricorso Inter per squalifica Lukaku è stato respinto

La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso presentato dall'Inter contro la squalifica di Romelu Lukaku in Coppa Italia.

La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso presentato dall'Inter contro la squalifica di Romelu Lukaku in Coppa Italia. La sanzione era arrivata in seguito al secondo giallo per l'attaccante dopo l'esultanza in risposta agli insulti razzisti piovuti dalla curva dello Stadium. Il belga, dunque, non potrà giocare la sfida di ritorno. Questo il testo integrale:

"Nell’udienza fissata il 21 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 237/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore Lukaku Bolingoli Romelu in data 16.04.2023 avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara inflitta al calciatore Lukaku Bolingoli Romelu, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi l’Avv. Angelo Capellini e il Dott. Giuseppe Marotta per i reclamanti; sentito l’Arbitro; ha pronunciato il seguente