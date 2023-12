Euforia Champions per la Fiorentina, Biraghi: "Roma-Napoli? Il risultato che vorrei..."

Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la partita vinta 0-1 sul campo del Monza

Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la partita vinta 0-1 sul campo del Monza: "Speravo in una buona prestazione e nel risultato per passare dei giorni sereni in famiglia e per regalare questa serie di vittorie a tutti, anche a noi stessi. Siamo contenti, è stata una battaglia, il Monza è molto organizzato: ho fatto i complimenti anche al loro allenatore".

Credete di poter rimanere in questa posizione?

"Siamo in discoteca, balliamo".

Quali risultati desidera per domani?

"Dico tutti 0-0... (Bologna-Atalanta e Roma-Napoli)".

Potete arrivare quarti?

"Se continuiamo con queste prestazioni sì ma non mi è mai piaciuto parlare prima. Di sicuro a fine campionato chi vuole la Champions inizia ad andare veloce, ma stiamo facendo un gran lavoro. Risentiamoci a fine campionato...".